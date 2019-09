EsslingenEs regnet. Janusz Gogola steht am Beckenrand und treibt die zumeist jungen Männer im Wasser an. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Nicht mehr viel Trainingszeit. Bereits an diesem Samstag (15.30 Uhr), und damit einen Monat früher als üblich, starten die Wasserballer des SSV Esslingen in die Bundesliga-Saison. Worüber Trainer Gogola nicht besonders glücklich ist. Zumal nach dem Auftakt gegen den aufstrebenden und aus der B-Gruppe der Liga aufgestiegenen SV Ludwigsburg dann wieder vier Wochen Pause bis zum nächsten Spiel bei der SG Neukölln sind. Das einzig Schöne aus SSVE-Sicht: So kann die Mannschaft zumindest das Auftaktspiel im geliebten