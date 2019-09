EsslingenHin und her, hin und her – und wieder hin und her. Es gibt nichts, was die erste Hälfte des Eröffnungsspiels der Wasserball-Bundesliga zwischen dem SSV Esslingen und dem SV Ludwigsburg besser beschreibt. Der Esslinger Weg zum 18:13-Sieg gegen den Aufsteiger war ein hartes Stück Arbeit, vom 2:0 für den SSVE bis zum Halbzeitstand von 7:6 schoss kein Team mehr als ein Tor am Stück. „Es hätte alles passieren können, alles war drin“, resümierte SSVE-Coach Janosz Gogola. Dass am Ende die Esslinger Wasserballer die Oberhand behielten, lag in erster Linie an einem Zwischenspurt im dritten Viertel, als das Spiel eigentlich zu kippen drohte.

