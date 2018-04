Anzeige

EsslingenDie Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen sind mit einer Niederlage in das Duell um Platz fünf gestartet. Das erste von möglichen drei Spielen verloren die Esslinger zu Hause gegen die SG Neukölln mit 15:16 (4:4, 4:5, 2:3, 5:4). Das Spiel fand im Merkelschen Schwimmbad statt, da das vereinseigene Freibad noch nicht und die Traglufthalle im Untertürkheimer Inselbad nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Merkelsche Bad ist rund acht bis neun Meter kleiner als sonstige Ligabecken. SSVE-Kapitän und Co-Trainer Heiko Nossek mag das. „Das ist spannender, hier ist mehr Action, es gibt kürzere Wege. Es kommt nicht so sehr auf die individuelle Stärke an.“ Und so war auch das Spiel der Esslinger gegen Neukölln bis zum Schluss spannend.

Waren die ersten beiden Viertel noch ausgeglichen, so machte es sich der SSVE besonders im letzten Viertel selbst schwer. „Die Chancen waren da, wir haben es selbst vergeigt“, sagte SSVE-Trainer Bernd Berger. „Dennoch haben wir vieles richtig gemacht und viele Herausstellungen generiert, aber in Überzahl die Chancen zu schlecht genutzt.“

In der Best-of-Three-Serie steht das nächste Spiel am kommenden Samstag (20 Uhr) in Neukölln an. Dieses müssen die Esslinger gewinnen, um ein drittes, entscheidendes Spiel tags darauf (12 Uhr) zu erzwingen. Die späte Anwurfzeit liegt daran, dass die Partie im Rahmen des Aktionstages gegen Homophobie stattfindet. Neukölln wird in Regenbogen-Badehosen und -Wasserballkappen spielen, dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

In Berlin ist Nossek wieder im Wasser dabei, das Spiel in Esslingen musste er vom Beckenrand aus beobachten. Ihn plagte ganze vier Wochen eine Grippe und er konnte daher nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Für Nossek war es „eine Katastrophe zuzugucken. So ein Spiel hätten wir gewinnen müssen.“ Für ihn ist es ungewohnt, nicht eingreifen zu können. Mit jedem Viertel wippte er mit seiner Badelatsche hefiger. „Neukölln war nicht wesentlich besser“, ärgerte er sich.

Timo van der Bosch, mit fünf Toren bester Werfer des SSVE, sah die Niederlage in der schlechten Verteidigung begründet. „Wir haben die Torhüter im Stich gelassen, wobei die auch keinen guten Tag hatten.“ Er sieht die Esslinger auf dem großen Feld in der Schöneberger Schwimmhalle im Vorteil. „Das kommt uns zugute, da können wir mehr Konter schwimmen.“

Natürlich wäre es Berger und dem Team lieber gewesen, mit einem Sieg im Rücken nach Berlin zu fahren. „So wird es nicht einfacher, aber wir versuchen alles“, sagte Berger. Dass die Esslinger gegen Neukölln auswärts bestehen können, zeigten sie bereits in dieser Saison. Beide Spiele gingen zwar unentschieden aus, wobei beim 6:6 in Berlin die Esslinger mit 5:1 in Führung lagen. „Auch das hätten wir gewinnen müssen“, sagte Nossek. Diesen Fehler gilt es nun, am kommenden Samstag nicht zu machen. „Da steckt uns zwar die Anfahrt in den Knochen. Aber da wir sowieso übernachten werden, können wir auch gleich ein drittes Spiel rausholen“, meint Nossek.

Tore für den SSV Esslingen: Fernandez Rivas (1), Rothfuß (1), Valentin Finkes (4), van der Bosch (5), Zugic (1), Stiefel (3).