Esslingen (hän) - Der Wasserball-Bundesligist SSV Esslingen muss heute eine lange Reise in den Osten der Republik antreten. Gegner in der Schwimmhalle an der Großen Diesdorfer Straße ist um 18 Uhr die Wasserball Union Magdeburg. Der SSVE ist mit der vollen Punktausbeute von sechs Zählern in drei Spielen in die Saison gestartet und damit als einziger Verein der B-Gruppe noch verlustpunktfrei. Der Spitzenplatz soll verteidigt werden. Die Auswärtsaufgabe bei der WU Magdeburg wird aber kein Selbstläufer. Mit kämpferischen Leistungen bis zum Schlusspfiff holten sie bei ihren beiden Heimspielen gegen Neustadt und Krefeld jeweils einen Punkt