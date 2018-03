Anzeige

Untertürkheim - Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen haben im Heimspiel gegen den OSC Potsdam einen Punkt geholt. Beim 13:13 (4:4, 2:3, 5:3, 2:3) im Winterheimbecken im Untertürkheimer Inselbad war das Spiel lange Zeit sehr ausgeglichen.

Von Karla Schairer

Beide Teams nutzten ihre Unterzahl effektiv, am effektivsten gar die Esslinger: Im dritten Viertel mussten nach einer Roten Karte gegen Hugo Velazquez vier Minuten in Unterzahl spielen. „Vier Minuten Unterzahl sind im Wasserball normalerweise tödlich“, sagte SSVE-Trainer Bernd Berger. Aber die Esslinger trafen in dieser Zeit gar zweimal – und Torhüter Florian Pirzer hielt einen Strafwurf. Den Potsdamern gelang in Überzahl nur ein Treffer. Doch diese Leistung kostete eine Unmenge an Kraft.

Am Ende war es eine laut Berger „ziemlich hektische Geschichte“: Die letzte Minute lief, Potsdam war im Angriff, aber Pirzer hielt. Hannes Rothfuß gelang der 13:12-Führungstreffer – die Zuschauer jubelten, noch 18 Sekunden, das musste doch reichen. Nein. Die Potsdamer nutzten ihren Angriff und Tomi Tadin glich zum 13:13 aus.

Der SSVE ist weiter Tabellensiebter und hat es immer noch selbst in der Hand, den Verbleib in der A-Gruppe zu schaffen. Da sich der SSVE im letzten Punktspiel bei Tabellenführer Waspo Hannover 98 ohnehin keine Chancen ausrechnet, ist das kommende Duell bei den White Sharks Hannover am 17. März (16 Uhr) das entscheidende, um in der A-Gruppe der deutschen Wasserballliga zu bleiben. Tabellenplatz sechs hätten die Esslinger bei einem Sieg oder Unentschieden dann sicher und könnten in der Liga bleiben. Bleiben sie wie jetzt auf dem siebten Tabellenplatz, müssen sie in die Relegation gegen den Zweitbesten der B-Gruppe.