Esslingen (hän) - Bundesligist SSV Esslingen trifft in den Playoff-Spielen der Deutschen Wasserball-Liga um Platz sieben auf die White Sharks Hannover. Der Neuling aus dem Norden spielte eine starke Saison und schaffte gleich den Aufstieg in die A-Gruppe. Das erste von drei möglichen Spielen findet morgen um 16 Uhr im SSVE-Bad auf der Neckarinsel statt. Die zweite Partie steigt am Samstag um 18 Uhr im Landesleistungszentrum Hannover. Auch beim möglichen dritten Spiel hätten die White Sharks am Sonntag um 12 Uhr Heimrecht. Die personelle Lage der Esslinger hat sich weiter verschlechtert, da nun auch noch Hannes Glaser (Nasenbeinbruch)