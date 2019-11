EsslingenDas hat sich der SSV Esslingen sicher anders vorgestellt. Die Bundesliga-Wasserballer verließen nach beiden Partien des Doppel-Spieltages das Becken als Verlierer. Nachdem es am Samstag beim 6:17 (1:3, 2:4, 2:5, 1:5) gegen Waspo Hannover wie erwartet für die Esslinger nichts zu holen gab, mündete die Begegnung am Sonntag gegen die White Sharks Hannover in einer Enttäuschung. Zwar fiel das Ergebnis mit 9:10 (1:3, 3:3, 3:3, 2:1) deutlich knapper als am Vortag aus, doch im Gegensatz zum Spiel gegen Waspo hatte der SSVE hier Punkte eingeplant. „Mit dieser Niederlage haben wir tatsächlich nicht gerechnet“, sagte ein niedergeschlagener Teammanager