EsslingenDas war stark: Wasserball-Bundesligist SSV Esslingen hat das erste Spiel der Viertelfinal-Playoffs um die deutsche Meisterschaft gegen den ASC Duisburg gewonnen. Und wie. Die Esslinger legten in der Best-of-five-Serie am Mittwochabend mit einem beeindruckenden 10:7 (4:1, 4:0, 0:1, 2:5) vor. Am Samstag (16 Uhr) und am Sonntag (13.30 Uhr) geht es in Duisburg weiter, ehe der ASC zu einem möglichen vierten Spiel am kommenden Mittwoch erneut im Inselbad gastiert.

„Wir haben so verteidigt, wie wir uns das vorgenommen haben – dann läuft es auch vorne“, erklärte Trainer Bernd Berger sichtlich stolz und kündigte an: „Jetzt wollen wir am Samstag