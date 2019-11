EsslingenHeiko Nossek hatte sich einen Kaffee geholt und saß auf einer Bank hinter dem Tor – weit weg von den Kameraden. Der Kapitän und Co-Trainer des Wasserball-Bundesligisten SSV Esslingen hatte kurz nach der Halbzeit wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte gesehen und beobachtete so von außen, wie die Mannschaft im Spiel gegen den ASC Duisburg an der Überraschung kratzte. Es hätte nach den nicht einkalkulierten Ein-Tor-Niederlagen bei der SG Neukölln und gegen die White Sharks Hannover so gut getan. Doch die Überraschung und damit das Aufholen in der Tabelle blieb aus. Der SSVE verlor mit 16:18 (3:7, 6:5, 5:3, 2:3). Er verlor vor allem, weil