EsslingenTrainer Bernd Berger ballte die Faust und klopfte den Spielern auf die noch nassen Schultern. Auch Kapitän Heiko Nossek, noch von der gerade ausgestandenen Grippe geschwächt und deshalb nur Zuschauer, war die Freude anzusehen. Die Gelobten selbst waren sichtlich stolz. Egal, wie die Best-of-five-Serie im Viertelfinale um die deutsche Wasserball-Meisterschaft am Ende ausgeht, der SSV Esslingen scheint eine schwierige Saison doch noch zu einem guten Ende zu bringen. Mindestens zu einem versöhnlichen. Nach dem 10:7-Sieg am Mittwochabend in Spiel eins gegen den ASC Duisburg reisen die Esslinger selbstbewusst in den Westen der Republik, wo sie am