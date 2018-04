EsslingenAm Ende haben die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen die Überraschung doch deutlich verpasst. Durch die 10:14 (2:4, 2:4, 3:3, 3:3)-Niederlage am Mittwochabend verloren die Esslinger die Serie um den Einzug ins Meisterschafts-Halbfinale gegen das einstige Spitzenteam ASC Duisburg mit 1:3. Um ein fünftes Spiel am Samstag in Duisburg zu erzwingen, fehlten in den Begegnungen mit Ausnahme des überzeugenden 10:7-Auftaktsieges vor zwei Wochen ein paar Prozent. Nun spielt der SSVE noch um Platz fünf im Endklassement. Der ASC trifft im Halbfinale auf Rekordmeister WF Spandau 04, der im Viertelfinale ein Freilos hatte.

