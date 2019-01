Anzeige

Bad Cannstatt Die 229 Personen umfassende deutsche Delegation, die vom 14. bis 21. März an den Special Olympics World Games 2019 in Abu Dhabi teilnehmen wird, hat sich am vergangenen Wochenende in Fulda beim gemeinsamen Einkleidungsseminar vorgestellt. Mit Begeisterung dabei war auch das Kanu-Trio aus dem Cannstatter Treffpunkt, der Begegnungs- und Bildungsstätte vom Caritasverband für Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Kanugesellschaft Stuttgart. Isabelle Schildheuer und Caroline Flegel werden im Unified-Kanu-Zweier bei den Spielen ihr Bestes geben. Unified Sports bedeutet, dass Sportler mit und ohne Handicap gemeinsam trainieren und auf Wettkämpfe gehen. Flegel ist neben zwei weiteren Athleten zum Gesicht des deutschen Special-Olympics-Team gewählt worden und wird die deutsche Delegation in Abu Dhabi bei offiziellen Terminen repräsentieren. Unterstützt werden die beiden Sportlerinnen im Wüstenstaat von ihrer Trainerin Doris Kretzschmar. „Dieses erste Treffen der gesamten Delegation war schon geprägt vom sprichwörtlichen Special-Olympics- Spirit und einem großen Zusammenhalt im Team. Rund sieben Wochen vor der Abreise nach Abu Dhabi waren Vorfreude und Spannung förmlich zu greifen“, sagte SOD-Präsidentin Christiane Krajewski. Bei den Weltspielen werden 7000 Athleten sowie Unified Partner aus 190 Mitgliedsverbänden erwartet, die von 2500 Trainern betreut werden. Sportliche Wettbewerbe werden in 24 Sportarten ausgetragen, 20 000 freiwillige Helfer sollen die Organisation der Spiele unterstützen. Das deutsche Kanu-National-Team setzt sich insgesamt aus acht Sportlerinnen und Sportlern mit zwei Coaches zusammen. Die zu bewältigenden Strecken beim Kanu sind 200 und 500 Meter. Bei dem World Games findet der Wettkampf im Jachthafen von Abu Dhabi statt. „Unvorstellbar und wahnsinnig spannend ist auch das weitere Rahmenprogramm in der uns fremden Kultur“, sagt Kretzschmar. „Letztendlich werden die Spiele ein riesiges Sportfest, mit großer Öffentlichkeit und einer großen Anerkennung für die Sportler und Sportlerinnen mit Behinderung.“ Die Trainerin fiebert dem 8. März entgegen, dann trifft sich die deutsche Delegation zunächst in Frankfurt, um gemeinsam in die Emirate zu fliegen. „Das Abenteuer Abu Dhabi kann dann endlich beginnen.“ red