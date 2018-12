EsslingenNeulich haben die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen ordentlich Prügel bezogen. Mit 8:22 gingen sie im Inselbad in Untertürkheim gegen das internationale Starensemble von Waspo 98 Hannover unter, dem amtierenden Deutschen Meister, Pokalsieger und Supercupgewinner, der diese Saison auch erstmals die Champions-League gewinnen will. Trotzdem war es hinterher ein Esslinger, der im Mittelpunkt stand: Zoran Bozic hatte zwei Tore erzielt und sah sich umgeben von lauter Gästespielern, die wissen wollten: Wie geht es weiter in der Karriere des Elftklässlers?

Zoran Bozic, in Esslingen geborener Sohn serbischer Eltern, ist erst 16 Jahre alt