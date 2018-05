Hamburg (tob) - Die Erstliga-Volleyballerinnen von Smart Allianz Stuttgart haben ihr letztes Auswärtsspiel vor der Pause bei VT Aurubis Hamburg mit 2:3 (25:16, 28:26, 21:25, 22:25, 10:15) verloren. Bis auf den ersten Satz musste die Mannschaft von Trainer Jan Lindenmair immer einem Rückstand hinterherrennen. Im zweiten Durchgang lagen die Schwaben mit 21:24 hinten, gewannen aber noch mit 28:26. In den Sätzen drei und vier war das Team um Zuspielerin Anna Nowakowska wieder in der Schlussphase in Rückstand. Dieses Mal schafften es die Hamburgerinnen aber jeweils, bei 24:21 ihren ersten Satzball beziehungsweise zweiten Satzball zu nutzen.