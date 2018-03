Frankfurt/Oder (red) - Bei den deutschen Einzelmeisterschaften im Judo in der Altersklasse U 21 hat Johannes Krischke vom KSV Esslingen die Silbermedaille in seiner Altersklasse gewonnen. Seine Vereinskameradin Julie Hölterhoff holte Bronze.

Krischke zeigte in Frankfurt an der Oder mit technisch variablem Judo in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm, warum er von Bundestrainer Richard Trautmann in den C-Kader des Deutschen Judobundes berufen wurde. Im Starterfeld der 27 Teilnehmer seiner Gewichtsklasse besiegte er nach einem Freilos in nur 20 Sekunden den Abensberger Ennerst mit einem sehenswerten Hüftwurf vorzeitig. Der engagiert