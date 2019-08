EsslingenWir waren nie bei den Olympischen Spielen, aber was wir in Gwangju erleben durften waren Spiele der Olympiade im Miniformat“, sagt Tobias Bader und seine Augen blitzen bei aller Müdigkeit vor Freude. Eine Woche lang schwammen er und sein Bruder Fabian im Süden Südkoreas auf einer emotional aufgetürmten Welle, die man auch als Crash-Kurs in Sachen Spiele der Neuzeit titulieren könnte. Allerdings nicht als viel beschworenes Treffen der Jugend der Welt, sondern als ein Treffen von älteren Jugendlichen und jung gebliebenen Älteren. Denn die beiden Esslinger waren bei den Schwimm-Weltmeisterschaften der Masters am Start – eine grandiose