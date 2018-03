Esslingen (red) - Die Hockey-Männer des HC Esslingen haben in der 2. Verbandsliga daheim den Aufsteiger HC Suebia Aalen mit 7:0 deklassiert. Trainer Felix Hackländer hatte ein klares Ziel vorgegeben - drei Punkte. Von der ersten Minute an agierten die Gastgeber konzentriert und zweikampfstark. Aber auch der HCA zeigte bereits in den Anfangsminuten, dass er nicht nur defensiv agieren wollte. Nach kurzem Abtasten beider Teams entwickelten die Esslinger eine deutliche spielerische Überlegenheit, die sich endlich auch mal in Toren auszahlen sollte. Ersatzkeeper Andreas Besemer markierte nach sehenswerter Flanke im Alleingang das 1:0 (15.)