EsslingenDer TV Hochdorf entscheidet richtungsweisendes Duell in der Landesklassegegen den TSV frickenhausen knapp für sich. In der Bezirksliga rutscht der TV Unterboihingen immer weiter ab. Die Frauen des TV Reichenbach sind weiterhin das Team der Stunde in der Verbandsklasse.

Männer – Landesklasse

Zwischen dem TV Hochdorf und dem TSV Frickenhausen kam es in der Landesklasse zu einem Duell der Tabellennachbarn, das Hochdorf knapp mit 9:6 für sich entschied. Schon vor der Partie war klar, der Sieger würde vorerst ins Mittelfeld aufschließen, während der Verlierer weiter gegen das Abrutschen auf den drohenden Relegationsplatz kämpfen muss.