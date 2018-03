Anzeige

Gärtringen/Forst (rs) - Der RC Oberesslingen III mit Maximilian Feike und Markus Theilinger bleibt in der Radball-Verbandsliga, Staffel 2, ungeschlagen und führt die Tabelle nach vier Siegen beim Spieltag in Forst souverän an. Oberesslingen IV (Daniel Hahn und Matthias Langbein) und auch Oberesslingen V (Marius Krämer und Lucas Nitsche) hingegen holten keine Punkte und stehen im Abstiegskampf schon früh mächtig unter Druck. In der Staffel 3 punktete der RKV Denkendorf IV und hält Anschluss an die Tabellenführenden. Denkendorf V mit Holger Notheis und Simon Eberhardt-Schneider konnte sich beim Spieltag in Gärtringen mit zwei erkämpften Punkten nicht aus dem Tabellenkeller lösen.

Im vereinsinternen Duell der Staffel II zwischen Oberesslingen III (Feike/Theilinger) und Oberesslingen IV (Hahn/Langbein) hatte die dritte Mannschaft aus Oberesslingen mehr Zug zum Tor und siegte mit 8:3. Gegen Karlsruhe I entwickelte sich eine hart umkämpfte und ausgeglichene Partie, die Oberesslingen III in der Schlussphase mit 3:2 für sich entschied. Auch gegen Gerlingen I (6:1) und Forst I (2:1) blieben Feike und Theilinger siegreich und verteidigten erfolgreich die Tabellenführung.

Denkendorf IV startet gut

Nach der Auftaktniederlage gegen Oberesslingen III lief es für Oberesslingen IV im Spiel gegen Gerlingen I zwar besser, das Team verlor aber trotz guter Torchancen mit 1:3. Obwohl Hahn und Langbein spielerisch eine gute Leistung zeigten, reichte es nicht zu einem Punktgewinn. Die Partien gegen Karlsruhe I (2:5) und Forst I (4:5) gingen für das RCO-Duo verloren. Ebenfalls unglücklich verlief der Spieltag für Oberesslingen V, das zum Auftakt mit 2:4 gegen Forst I verlor. Trotz einer 3:1-Führung gegen Gerlingen verloren Krämer und Nitsche am Ende doch noch mit 3:5. Im letzen Spiel gegen Karlsruhe setzte es eine deutliche 1:7-Niederlage.

In der Staffel III erwischte Denkendorf IV mit Christian Müller und Moritz Bayer mit dem 6:2-Erfolg gegen den Tabellenführer Wendlingen IV ein Auftakt nach Maß. Auch gegen Söflingen zeigte Denkendorf IV eine starke Leistung und siegte mit 5:1. Das Derby gegen Wendlingen V endete mit einem leistungsgerechten 4:4.

Denkendorf V (Eberhardt-Schneider/Notheis) verlor die erste Partie gegen Wendlingen V mit 3:6, steigerte sich dann in den Spielen gegen Wendlingen IV und Söflingen, spielte jeweils 4:4 und fuhr wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg ein.