NürtingenStefan Schumacher sitzt neben dem Freibadkiosk auf einem dieser typischen weißen Plastikstühle, trinkt Kaffee und frühstückt eine Butterbrezel. Immer wieder zupft er an seinem dicken Neoprenanzug. Sein Zeitplan ist bereits nicht mehr einzuhalten und beim Rasieren gab es nur kaltes Wasser. Aber Schumacher kämpft. Wie oft in seinem Leben. In diesem Fall eben gegen die schlechte Laune und das Wetter.

Denn der Sommer ist an diesem Tag im Mai noch mindestens so weit weg wie die durchschnittlichen Temperaturen in der Kleinstadt Nürtingen zwischen Stuttgart und Reutlingen von jenen auf Hawaii. Die wird Schumacher im Oktober dann über Stunden