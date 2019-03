EsslingenDer TSV Wendlingen steckt in der Landesliga weiter im Abstiegskampf, hatte aber Glück, da die Mit-Abstiegskonkurrenten auch nicht punkteten. Die TTF Neuhausen planen die Meisterschaft in der Landesklasse, in der Bezirksklasse kämpfen drei Teams um den Relegationsplatz.

Landesliga

Knapp an einem Punktgewinn vorbeigeschrammt ist der TSV Wendlingen. Gegen den Bezirkskonkurrenten SV Nabern unterlagen die Lauterstädter in eigener Halle mit 6:9. Vor allem Benjamin Hirsch zeigte sich am vorderen Paarkreuz in guter Form. Mit Stefan Jeschke gewann er im Doppel und auch in den Einzeln behielt der Wendlinger gegen Jakob Baum und Andrej Pantikow die