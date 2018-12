Heidenheim (red) - Die Bundesliga-Turnerinnen des MTV Stuttgart dominierten auch den zweiten Wettkampftag in Heidenheim an der Brenz. Und das trotz der reduzierten Einsätze von Bronzemedaillengewinnerin Tabea Alt und den weiteren WM-Teilnehmerinnen Kim Bui und Elisabeth Seitz. Der MTV Stuttgart hat nach zwei Wettkampftagen den vorzeitigen Einzug ins Finale gesichert. Der dritte und entscheidende Wettkampftag am 11. November in Dresden ist für die Turnerinnen aus der Landeshauptstadt deshalb nur noch Formsache.

Ganze zehn Punkte Unterschied zum überraschenden Zweitplatzierten TSG Steglitz, die mit einer stark turnenden Michelle Timm