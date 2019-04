OscherslebenEineinhalb Jahre ist es her, seit der Wernauer Motorsportler Max Hesse vom Kart- in den Tourenwagensport wechselte. Die Karriere des 17-Jährigen nahm danach ordentlich Fahrt auf: Auf eine starke Rookie-Saison in der ADAC TCR Germany folgte im Januar der Wechsel zum Hyundai Team Engstler. Im WhatsApp-Interview verrät Hesse, wie der Wechsel zustande kam, wie ihm sein neues Auto gefällt und was er sich für die neue Saison vorgenommen hat.

