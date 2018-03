EsslingenDas Telefon stand bei Josef Goc in der vergangenen Woche nicht still. „Irgendwann hätte ich es fast in die Ecke geworfen“, sagt er und lacht. Das tat er natürlich nicht. Denn er freute sich über die Anrufe. Sein Sohn Marcel hatte gerade bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft die Silbermedaille gewonnen – sensationell die Silbermedaille gewonnen.

Einige Glückwunschanrufe erreichten Josef Goc in seinem kleinen Dorf in der Nähe von Calw auch aus Esslingen. Dort erinnern sich noch viele rund um die Eissportgemeinschaft, dass Marcel Goc ebenso wie seine Brüder Sascha und Nicolai im