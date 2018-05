EsslingenBei den deutsche Jugendmeisterschaften der Turnerinnen sicherte sich Lona Häcker vom TSV Berkheim im Mehrkampf der Altersklasse 13 mit 46,302 Punkten den Vizemeistertitel im Mehrkampf. Sie turnte einen sehr ausgeglichenen Wettkampf und wurde dafür von den Kampfrichtern belohnt.

Am Sprung erhielt Häcker 12,034 Punkte, am Stufenbarren 10,667 Punkte. Am Schwebebalken turnte sie eine sehr schöne Übung, für die sie 12,067 Punkte bekam. Für ihre Übung am Boden erhielt sie von den Kampfrichtern 11,534 Punkte. Wichtig war auch ihre Gesamtpunktzahl von 46 302, denn zum zweiten Mal turnte sie über 45,00 Punkte, die wichtig für die