Heilbronn (red) - Die Leichtathletik-Auswahl aus Baden und Württemberg in den Altersklassen U 23 und U 20 gewann in Heilbronn hoch überlegen bei Mädchen und Jungen den Länderkampf gegen Bayern, Schweiz und Österreich. Viel zum Erfolg trugen die Athleten des Kreises Esslingen bei.

Bei den Juniorinnen holte sich Anja Wackershauser aus Kirchheim den Sieg über 200 Meter in 24,29 Sekunden hauchdünn vor Rebekka Eberle (Bayern) mit 24,31 Sekunden. Über 100 Meter wurde sie Zweite in 11,91 Sekunden. Außerdem lief Anja Wackershauser in der erfolgreichen 4 x 100 Meter Staffel mit. Victoria von Eynatten (Leinfelden) wurde Zweite im