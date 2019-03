EsslingenEs kam anders. Für die einen als befürchtet, für die anderen als erhofft. Am Donnerstagabend fand beim KSV Esslingen die Mitgliederversammlung statt, bei der es auch Vorstands-Neuwahlen gab. Die ursprünglich im Mai stattfindende Veranstaltung war (als reguläre Versammlung) vorgezogen worden, weil einige Mitglieder eine außerordentliche Mitgliederversammlung gefordert hatten. Deren Zweck war es laut des Antrages gewesen, „die Vertrauensfrage gegen den gesamten Vorstand des KSV Esslingen zu stellen und über die vorzeitige Abwahl des Vorstandes abzustimmen“.

Doch der Vorstand wurde bis auf eine Position laut dem für Kommunikation zuständigen Vorstand Harald Lupp „mit klarer Mehrheit“ wiedergewählt. Die Presse war bei der Versammlung nicht zugelassen. Die Vorsitzende ist weiterhin Claudia Thomas, dazu wurden Alexander Gniffke, Lupp, Martin Schmid und Georg Hottmann in ihren Ämtern bestätigt. Nicht mehr kandidierte Michael Lautsch, dafür rückt Carsten Finkbeiner, Teamchef des Männer-Bundesligateams, auf. Als Jugendleiterin wurde Sabine Spieß bestätigt.

Ergebnis „ein großer Schock“

Auslöser für die internen Streitigkeiten zwischen einem Teil der Elternschaft und dem Vorstand war die fristlose Entlassung des Judo-Cheftrainers Jan Steiner (inklusive Hausverbot) im vergangenen November und die solidarische Aktion der zwei Jugendtrainer Horst Pfeiffer und Pawel Dudka, die im Zuge der Entlassung Steiners selbst nicht mehr Trainer beim KSV sein wollten. Dies wiederum besorgte einige Eltern, die damit den Trainingsbetrieb ihrer Kinder und die Jugendarbeit gefährdet sahen. Es gab einen Gütetermin vor Gericht, bei dem Steiner durch seinen Anwalt ausrichten ließ, dass er nicht an einer gütlichen Einigung interessiert sei. Beide Parteien werden sich vor Gericht am 9. Mai wieder treffen.

Lupp hatte „nach dem vergangenen, unruhigen halben Jahr ganz klar Gegenwind, eine Gegenmannschaft“ erwartet. Die hatte sich mit den Eltern um Markus Bellenberg und Christoph Aeugle zwar formiert, aber für Aeugle war zu Beginn der Veranstaltung „schnell klar, dass wir verloren hatten“, sagt er. „Als der Vorstand entlastet wurde, wurde mir klar, dass es schwierig wird, das Ding zu gewinnen.“ Bellenberg hatte zumindest auf eine Mischung aus altem und neuen Vorstand gehofft und hatte sich als Vorstand für Sportorganisation auch aufgestellt, aber für ihn wurde mit der Wiederwahl von Thomas als Vorsitzende klar: „Mit solchen Leuten kann ich nicht zusammenarbeiten.“ Seinen Posten als Elternsprecher gab Bellenberg zurück: „Der Ärger über die Eltern-Proteste wird auf meine Person projiziert, damit macht es für den Frieden im KSV keinen Sinn, weiter die Funktion auszuüben.“

Für Bellenberg ist das Ergebnis der Versammlung „ein großer Schock“, auch Aeugle hatte danach „noch zu knabbern. Ich überlege, ob ich aus dem KSV austrete“. Aber es gehe ihm auch um seine Kinder, die weiter für den KSV kämpfen wollen. „Wir haben versucht zu mobilisieren, aber es ist schwer, die Spannung über so eine lange Zeit aufrecht zu halten“, sagt Aeugle zu der Protestbewegung der Eltern. Zudem kommt, dass sich mit den neuen Trainern Matthew Purssey und Garik Harutyunyan die Situation im Training entspannt hat, einige ehemals unglückliche Eltern mittlerweile zufrieden sind. „Von den 100 unzufriedenen Eltern sind rund 30, 40 übrig geblieben“, sagt Bellenberg.

So kam es, dass Lupp fast erstaunt berichtet: „Gar nichts, kein Vorschlag, kein Gegenkandidat, alles wirklich normal. Es gab mal einige lautere Stimmen, aber insgesamt keinen Stress, bei Anträgen haben sich alle geeinigt.“ Anstelle von Thomas wurde ihr Vorgänger Otfried Roser während der Versammlung vorgeschlagen, dieser wollte jedoch nicht antreten. „Es gab eigentlich immer die gleiche Anzahl von Nein-Stimmen und Enthaltungen. Ich denke, das waren die Unzufriedenen aus der Elternschaft“, sagt Lupp.

Steiner bei Versammlung dabei

Dass die Veranstaltung ruhig verlief, war auch dem unabhängigen Leiter Martin Bobert, dem Präsident des württembergischen Judoverbandes, zu verdanken. Von den 803 Mitgliedern den KSV waren 194 bei der Versammlung, für Lupp „ziemlich viele, vor allem die Alteingesessenen waren da“. Diese sorgten laut Bellenberg und Aeugle für die klare Wiederwahl des Vorstandes. „Die kennen die Vorgänge auf den Matten nicht. Das sind Alt-KSV’ler, die keine Unruhe in ihrem Laden wollen“, sagt Bellenberg und konstatiert: „Das ist Demokratie.“

„Ich fand es gut, dass vom Vorstand auch heiße Themen, die kurz vor Jan Steiners Kündigung gelaufen sind, nicht unter den Tisch gekehrt wurden“, sagt Bellenberg. Steiner selbst nahm als KSV-Mitglied bei der Versammlung teil. „Es kamen Fragen, aber groß Thema sollte seine Entlassung bei der Versammlung nicht sein, das gehört zum Prozess. Das wurde auch von allen so akzeptiert“, sagte Lupp. Der Vorstand habe zwar das Hausverbot gegen ihn nicht aufgehoben, Steiner dürfe aber die Arena berufsbedingt betreten, etwa wenn er Athleten anderer Vereine betreut.

„Ich bin echt erleichtert, dass wir bestätigt wurden und auch mal Applaus und Dankeschön bekommen haben“, sagt Lupp. „Es war sehr holprig nach der Entlassung Steiners. Aber wir hoffen, dass Ruhe einkehrt, dass wir das neue Konzept auf den Weg bringen.“ Dieses erklärt Lupp genauer: „Der Vorstand will sich nach unten hin öffnen, transparenter werden, hinter jedem Vorstand soll es Gremien geben.“ Bellenberg, der dieses Konzept angeregt hatte, freut sich darüber. „Da habe ich die Hoffnung, das bald wieder ein Miteinander im KSV stattfinden kann.“

Doch so leicht wird das nicht, schließlich haben Bellenberg und Aeugle zusammen mit vier anderen bereits im Januar den Verein „Judo-Freunde Esslingen“ gegründet. „Allerdings hat sich die Situation geändert, wir haben die ‚Judo-Freunde’ gegründet, als niemand da war. Durch Purssey ändert sich extrem viel. Er ist ein sehr guter Trainer“, sagt Bellenberg. „Der Sinn und die Details des Vereins sind noch nicht geklärt. Wir sind noch in der frühen Phase der Gründung.“ Die Eintragung läuft, es gibt eine Homepage und sechs Gründungsmitglieder, aber weder Trainer, noch eine Halle. Die Zukunft des neuen Vereines hängt auch davon ab, wie Steiner, Pfeiffer und Dudka planen. „Mit ihnen wollen wir uns bald zusammensetzen“, sagt Aeugle. Er bekräftigt aber: „Zwei Vereine sind nicht gut.“ Er wolle keine Spaltung. „Es gibt auch die Idee“, sagt Bellenberg, „die ‚Judo-Freunde’ in einen Förderverein zu überführen. Der kann jeden Verein fördern. Zum Beispiel auch den KSV.“