EsslingenEs lief alles nach Plan – und es ging rasend schnell: Judo-Bundeslgist KSV Esslingen bezwang den Aufsteiger TV Erlangen zu Hause deutlich mit 13:1 und wahrte damit die Chance, noch den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe Süd zu erreichen. Der berechtigt zur Teilnahme an der Endrunde der besten vier Mannschaften, die den kommenden deutschen Judo-Mannschaftsmeister ermitteln.

Allerdings wird es schwer. Nach dem Unentschieden in Speyer und der Niederlage in Leipzig stehen die Esslinger unter Zugzwang. „Beides war unnötig“, ärgerte sich KSV-Teamchef Carsten Finkbeiner über die Punktverluste, die dem KSV den Einzug in die Endrunde