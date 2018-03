Anzeige

Rüsselsheim (red) - Judo-Bundesligist KSV Esslingen bleibt in der neuen Saison ungeschlagen. Die Esslinger gewannen beim Schlusslicht JC Rüsselsheim mit 8:6 und sind nach einem Unentschieden und zwei Siegen Tabellenzweiter hinter dem TSV Abensberg. Nach vorzeitigen Siegen durch Maximilian Schubert und Ramadan Darwish ging der KSV mit 2:0 in Führung. In den nächsten vier Begegnungen errangen die Esslinger nur einen Punkt durch Phridon Gigani, sodass es vor dem letzten Kampf der Hinrunde 3:3-Unentschieden stand. Felix Kurz unterlag knapp und ging mit einem 3:4-Rückstand in die Pause. Der KSV startete mit zwei Siegen in den zweiten Abschnitt. Nach Schuberts Niederlage stand es 5:5. Mit seinem zweiten Sieg brachte Gigani Esslingen in Führung. Martin Schumacher brachte den KSV mit 7:6 in Führung. Niklas Ebert sorgte für den 8:6-Endstand.