EsslingenTeamchef Carsten Finkbeiner brachte es auf den Punkt: „Dass wir gewinnen würden, war klar.“ Der KSV Esslingen gewann seinen letzten Bundesligakampf zuhause mit 31:1 gegen den VfL Sindelfingen. Zuvor stand ohnehin schon fest, dass der KSV am Final Four der Judo-Bundesliga als Tabellenzweiter teilnimmt – und dieses auch ausrichtet. Es wird also ein Heimwettkampf für den KSV am 19. Oktober.

Finkbeiner warnte: „Alle reden von dem Finale Abensberg gegen Esslingen: Wir müssen erst einmal das Halbfinale bestreiten, das ist immerhin der Erste aus dem Norden“ Und das ist der SUA Witten. Erst wenn Süd-Meister TSV Abensberg wie der KSV seinen Kampf