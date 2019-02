Igor Wandtke (in Weiß) kämpft in der neuen Bundesliga-Saison für den KSV.

Igor Wandtke (in Weiß) kämpft in der neuen Bundesliga-Saison für den KSV. Foto: dpa

Anzeige

EsslingenNach den unruhigen Zeiten in den vergangenen Monaten versucht der Vorstand des KSV Esslingen, den Verein wieder in ruhige Fahrwasser zu lenken. Sportlich sollen fünf prominente Zugänge dem Männer-Bundesligateam helfen. Seit November des vergangenen Jahres ging es hauptsächlich um die fristlose Kündigung des Judo-Cheftrainers Jan Steiner und die solidarische Aktion der zwei Jugendtrainer Horst Pfeiffer und Pawel Dudka, die im Zuge der Entlassung Steiners selbst nicht mehr Trainer beim KSV sein wollten. Dies wiederum besorgte einige Eltern, die damit den Trainingsbetrieb ihrer Kinder und die Jugendarbeit gefährdet sahen. Es gab einen Gütetermin vor Gericht, bei dem Steiner durch seinen Anwalt ausrichten ließ, dass er nicht an einer gütlichen Einigung interessiert sei. Beide Parteien werden sich vor Gericht am 9. Mai wieder treffen.

Davor steht am 28. März die Mitgliederversammlung an, bei der es auch Vorstands-Neuwahlen geben wird. Die ursprünglich im Juni stattfindende Veranstaltung wurde (als reguläre Versammlung) vorgezogen, weil einige Mitglieder Ende Januar eine außerordentliche Mitgliederversammlung eingefordert hatten. Deren Zweck ist es „die Vertrauensfrage gegen den gesamten Vorstand des KSV Esslingen zu stellen und über die vorzeitige Abwahl des Vorstandes abzustimmen. Weiterhin soll im Falle der vorzeitigen Abwahl des bisherigen Vorstandes im Anschluss ein neuer Vorstand gewählt werden“, heißt es auf dem von 55 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern unterzeichneten Antrag, der damit das Quorum für eine außerordentliche Mitgliederversammlung erfüllt. Der aktuelle Vorstand wird sich zur Wiederwahl stellen, doch es ist davon auszugehen, dass es Gegenkandidaten geben wird.

„Dem Vorstand wurde der Vorwurf gemacht, dass wir den Leistungssport vernachlässigen würden. Das trifft nicht zu“, widerspricht Alexander Gniffke aus dem Vorstand des KSV. Der Verein bekenne sich klar zum Leistungssport. „Beides, Breiten- und Leistungssport, ist wichtig, das war es schon immer“, ergänzt die Vereinsvorsitzende Claudia Thomas. Gniffke: „Wir wollen den Breitensport fördern und den Leistungssport dabei nicht vernachlässigen. Wenn es von 50 Kindern drei bis vier in den Leistungssport schaffen, heißt das nicht, dass die restlichen 46 Kinder überflüssig wären.“ Unterstrichen werde das durch die Wahl der neuen Trainer, die Gniffke und Thomas als „Qualitätstrainer“ bezeichnen.

Brite hält Probetrainings

Seit 1. Februar ist Garik Harutyunyan neuer hauptamtlicher Trainer beim KSV. Seit 2016 ist er Mitglied der Bundesligamannschaft des KSV, mit dem Hamburger Judo-Team wurde er 2016 deutscher Meister, ist achtmaliger armenischer Meister. Bei den Olympischen Spielen der U 18 belegte er den zweiten Platz. Erste Plätze holte er bei der Junioren-EM und in mehreren European Cups. Trainererfahrung sammelte er in Armenien, zudem absolvierte er ein vierjähriges Studium als Judotrainer und Pädagoge.

In der vergangenen Woche hielt Matthew Purssey Probetrainings in allen Altersklassen des KSV ab. Der 38-jährige Brite besitzt den 4. Dan im Judo und den lila Gürtel im Brazilian Jujitsu. Als Kämpfer wurde er sieben Mal britischer Meister, holte Bronze beim Super World Cup in Rotterdam, bei der EM und dem Grand Slam in Paris jeweils den 5. Platz. In den vergangenen zwei Jahren war er Cheftrainer des britischen U-21- und U-23-Teams. „Im Laufe der kommenden, spätestens nächsten Woche“, wolle der Vorstand verkünden, ob sich beide Seiten eine Zusammenarbeit vorstellen könnte, sagte Gniffke. Wenn es dazu kommt, soll Purssey „eine wichtige und führende Position im Trainerteam einnehmen“, erklärt Thomas.

Dieses Team, betonen Gniffke und Thomas, bestehe aus mehr als 40 Personen. „23 Trainer/innen für Judo, sieben Trainer/innen für Taekwondo, sieben Trainer/innen für Selbstverteidigung und Gewaltprävention, vier Trainer/innen für Aikido, zwei Trainer/innen für Karate, drei Trainer/innen für Tai Chi Chuan“, führt der Vorstand in einer Pressemitteilung auf. „Wir könnten mit diesem Trainerteam – wenn es dazu kommt – einen Qualitätssprung in allen Bereichen machen, ohne das Vorherige klein zu reden“, sagt Thomas.

Qualität bekomme auch das Bundesliga-Männer-Team, verkündet der Vorstand. Ab der am 16. März beginnenden Saison verstärken die Mannschaft Igor Wandtke, Dimitri Peters, André Breitbarth, Alexander Wieczerzak und Dino Pfeiffer. Alle fünf Judoka kommen vom deutschen Meister der vergangenen drei Jahre, dem Hamburger Judo-Team (HJT). Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet hatte, hat der HJT sämtliche Hauptsponsoren verloren. Hintergrund ist laut der Zeitung ein Zerwürfnis mit einem privaten Gönner, der Kämpfer zum Teil privat finanziert und auch Kontakte zu Sponsoren hergestellt habe. Dieser private Gönner unterstützt nun das KSV-Team. Zudem sponsort der Uhrenhersteller Hublot, der ebenfalls zuletzt den HJT sponsorte, nun auch den KSV mit 10 000 Euro sowohl in der Bundesliga als auch im Verein allgemein. Durch den Wechsel der Sponsoren wechselten auch die fünf Judoka. „Wir werden Judo in Hamburg jetzt wieder so machen, wie wir es für richtig halten“, sagte HJT-Präsident Rainer Ganschow dem „Hamburger Abendblatt“

Mit Wandtke (bis 73 Kilogramm), Peters (bis 100 Kilogramm) und Breitbarth kommen (plus 100 Kilogramm) kommen drei Olympiastarter von Rio, mit Wieczerzak der Weltmeister von 2017 in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm und mit Pfeiffer (bis 100 Kilogramm) ein weiterer ehemaliger Nationalmannschaftskämpfer.

Die Esslinger Frauen starten nicht mehr in der Bundes-, sondern in der Württembergliga. „Wir bekommen im Moment keine eigene Mannschaft zusammen“, sagt Thomas. „Die Kämpferinnen starten in anderen Teams, wir wollen es ihnen nicht verbauen. Ziel ist es, über kurz oder lang wieder in die Bundesliga zu kommen.“ Als Perspektive nennt die Vorsitzende „zwei bis drei Jahre. Wir wollen einen eigenen Stamm aufbauen, aber nur mit eigenen Judoka ist es nicht möglich, es wird eine Mischung sein“.