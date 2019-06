EsslingenVon einem fest eingeplanten Sieg sprach Carsten Finkbeiner, der Teamchef des KSV Esslingen, nach dem deutlichen 13:1-Erfolg gegen den JC Samurai Offenbach. Und das, obwohl beim KSV in Alexander Wieczerzak und Dimitri Peters zwei Top-Athleten gar nicht erst auf der Matte standen. „Dennoch war nur die Frage, wie hoch wir gewinnen würden. Alles andere als ein Sieg wäre eine mega Überraschung gewesen“, sagte Finkbeiner. Tatsächlich hatten die Esslinger mit dem zu vorsichtig agierenden Aufsteiger keinerlei Probleme und festigten mit dem fünften Sieg am fünften Kampftag die Tabellenführung in der Gruppe Süd.

„Ich bin absolut zufrieden mit der