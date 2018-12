In die KSV-Arena darf Jan Steiner nicht mehr.

EsslingenDer KSV Esslingen hat Judo-Cheftrainer Jan Steiner fristlos gekündigt. Aus Solidarität beendeten die beiden Trainer Horst Pfeiffer und Pavel Dudka ebenfalls ihr Arbeitsverhältnis mit dem Verein. Zudem haben zwei ehrenamtliche Jugendtrainer signalisiert, deshalb nicht weiter für den KSV arbeiten zu wollen. Eine Nachricht, die die Eltern der Judoka in Alarmbereitschaft versetzt. Seit dem 22. November läuft deshalb die Online-Petition „Erhalt unserer Trainer vom KSV Esslingen“.

Einer der Mitinitiatoren der Petition ist ein Vater zweier Kinder, die seit fünf Jahren beim KSV trainieren. Er sei „ein enger Vertrauter des Trainerteams“, möchte anonym bleiben und bestätigt die Geschehnisse. Alle Mitglieder hatten vom Vorstand eine Mitteilung bekommen, in der über die Trennung informiert wurde. „Aufgrund arbeitsrechtlicher Verfehlungen hat sich der Vorstand des KSV Esslingen dazu entschieden, das Arbeitsverhältnis mit seinem Cheftrainer, Jan Steiner, zu beenden. Diese Maßnahme ist dem Vorstand nicht leichtgefallen, jedoch waren die ausschlaggebenden Gründe unabdingbar“, heißt es dort. Und: „Wir können verstehen, dass diese Personalie bei einigen Mitgliedern, Eltern und Athlet/innen auf Unverständnis stieß. Aber es gibt Situationen, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen.“

Doch was genau geschehen ist, ist auch dem Vater unklar. Fakt ist: Steiner hat vor rund zwei Wochen die fristlose Kündigung erhalten – ohne Angabe von Gründen. Zudem hat der 55-Jährige Haus- und Platzverbot. Steiner hat eine Kündigungsschutzklage eingereicht. Daher mag er sich nicht äußern.

Auch der KSV war „aufgrund des schwebenden Verfahrens in der Personalie Jan Steiner nicht bereit zu einer Stellungnahme“, heißt es in einer Mail aus dem Vorstand. Am Dienstagabend wollte sich der Vereinsvorstand beraten.

Der Vater vermutet, dass der Grund ein Zerwürfnis zwischen Vereinsführung und Trainer ist. Seit eineinhalb Jahren hat der KSV einen neuen Vorstand, die Vorsitzende ist Claudia Thomas. Sie löste im Mai 2017 Otfried Roser ab, bei der Mitgliederversammlung hatte es damals heftige Auseinandersetzungen um die künftige Ausrichtung des Vereins gegeben. Sonja Herz war bis vor einem halben Jahr für das Ressort Wettkampfsport verantwortlich. „Sie hatte eine Pufferfunktion zwischen Vorstand und Trainer“, sagt der Vater. Die KSV-Vorsitzende Thomas übernahm nach Herz’ Weggang den Bereich, „seither gibt es in der Kommunikation große Probleme“, sagt der Vater. „Details interessieren mich nicht. Ein Problem zwischen Vorstand und Trainer wird auf dem Rücken der Kinder ausgetragen.“

Steiner ist seit fast 35 Jahren hauptamtlicher Judotrainer, 13 Jahre war er beim VfL Sindelfingen, danach Trainer beim Landesverband Hessen. Beim KSV war er seit 2013 Cheftrainer. Die Eltern, die die Petition unterstützen, wollen, dass das so bleibt: Zusammen mit Dudka und Pfeiffer übernahm Steiner die Altersklassen U 10, U 12 und U 15 – und das nach Meinung des Vaters „äußerst erfolgreich“.

Das Paradoxe auch für ihn: Erst vor drei Wochen war Steiner vom Württembergischen Judoverband für seine erfolgreiche Trainertätigkeit geehrt worden. Mehr als 60 Judoka hat Steiner in die Nationalteams gebracht, dafür bekam er den 5. DAN verliehen. „Und eine Woche später dann die Kündigung“, wundert sich der Vater.

Viele Eltern haben kein Stimmrecht, das haben nur volljährige Mitglieder. Deshalb die Petition. 241 Unterschriften gab es bis Dienstagabend, 250 sind angestrebt. „Wir wollen zeigen, dass das keine Einzelmeinung ist, sondern eine von einer breiten Basis. Laut der Statistik der Umfrage sind 61 Prozent der Abstimmenden direkt und unmittelbar betroffen.“

Das Ziel laut dem Vater: „Ein Runder Tisch, an dem Vorstand, Trainer, ein Mediator und vielleicht einige Sportler die Probleme ausarbeiten und schauen, wie man in Zukunft zusammenarbeiten kann.“