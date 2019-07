KöngenGut zwei Wochen ist es her, dass die Fußballer des TSV Köngen nach einem 5:1-Relegationserfolg gegen den TSV Weilheim die Rückkehr in die Landesliga feiern durften. Doch viel Zeit zum Abschalten blieb nicht, bereits an diesem Dienstag startet der TSV in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. „Die Planungen laufen auf Hochtouren“, berichtet Trainer Daniel Rieker. Der Großteil des bisherigen Kaders wird zum Trainingsauftakt wieder zusammenkommen.

Einige Veränderungen gibt es dennoch: Da wäre zunächst einmal der Abgang von Kapitän und Leistungsträger Rafael Horeth. Dieser ist für die Köngener besonders schmerzvoll. „Sein Weggang reißt