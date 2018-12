EsslingenDer 3. August 2016 hat für die meisten Leute wahrscheinlich keine besondere Bedeutung. Aber nurfür die Meisten. Denn die Anhänger einer gewissen Randsportart erinnern sich wohl noch heute an diesen einen Tag – die Rede ist von Karate. Damals beschloss das Internationale Olympische Komitee (IOC), die asiatische Kampfkunst in das Programm für die Spiele 2020 in Tokio aufzunehmen. Trotz dieses Meilensteins genießt Karate weiterhin nicht die größte Aufmerksamkeit. Im Schatten der großen Sportarten praktiziert die Karateschule „Shotokan Esslingen“, eine Abteilung der Turnerschaft Esslingen, seit einigen Jahren erfolgreiches Karate. Esslingen gilt als