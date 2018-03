KirchbergZehn junge Judoka des KSV Esslingen starteten bei den offenen baden-württembergischen Meisterschaften der U 15 in Kirchberg/Murr. Erik Höllering gewann in der Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm.

Neben Höllering trat Finn Riemer in der Klasse bis 34 Kilogramm an. Er entschied den ersten Kampf für sich. In den anderen Kämpfen war er körperlich unterlegen. Höllering dagegen gewann alle seine Kämpfe. Im Finale musste er gegen Leon Koch ins Golden Score, das er nach weiteren fast drei Minuten mit einem fulminanten Seoinage für sich entschied.

In der Klasse bis 60 Kilogramm marschierte Luca Aleo durch zwei Siege ins