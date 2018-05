NufringenGrund zum Feiern beim RKV Denkendorf: Bei den deutschen Meisterschaften im Hallenradsport der Junioren in Nufringen haben die Denkendorferinnen Alina Freisler und Annice Niedermayer ihre eindrucksvolle Saison mit dem deutschen Meistertitel im 2er Kunstradsport gekrönt. Für das Duo ist es der erste Schritt im Kampf um die Europameisterschaft am 11. Mai in der Schweiz. Mit dem Gewinn der Bronzemedaille im 4er Kunstradsport der Juniorinnen waren die Denkendorfer erneut der erfolgreichste Verein des Radsportkreises Esslingen.

Freisler und Niedermayer waren in Nufringen nervenstark und ließen der Konkurrenz keine Chance. Das Denkendorfer