EsslingenZweimal Gold, und das innerhalb einer Woche. Das muss man erstmal hinkriegen. Sabrina Gehrung vom TV Nellingen hat’s hinbekommen: Sie stieg am 26. Januar bei den baden-württembergischen und am 2. Februar bei den süddeutschen-Hallenmeisterschaften aufs Siegertreppchen. 1,80 Meter ist die Sportlerin bei den süddeutschen Titelkämpfen im Hochsprung gesprungen. Dabei will sie es aber nicht belassen. „Mein Ziel ist es, 1,84 Meter zu springen. Das strebe ich jetzt im Sommer an. Ich möchte international starten“, sagt die 22-jährige Studentin.

Hochsprung ist Lieblingsdisziplin

Dafür trainiert sie sechs Mal pro Woche, meistens im Nellinger