Die Vorstellung des 13-jährigen Heritier Kambuya stach heraus. Er lief mit 2:54,40 Minuten eine sehr gute Zeit, welche in den letzten Jahren in Württemberg in dieser Altersklasse nicht erreicht wurde. Auch die 3:00,95 Minuten des zweitplatzierten Lukas Eisele (LG Filder) waren absolute Landesspitze. Bei den Mädchen W 15 gewann Lisa Hönig (LG Filder) den 800-Meter-Lauf nach 2:39,96 Minuten. Ihre Vereinskameradin Michelle Bauer wurde mit 1,40 Metern im Hochsprung Dritte und Zweite mit 9,41 Metern im Kugelstoßen. Den einzigen Erfolg in W 14 holte Georgette Idrissou (LG Filder) mit 9,93 Metern im Kugelstoßen vor Bianca Stolz (TSV Wendlingen). In W 13