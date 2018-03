EsslingenDen Frauen des HC Esslingen ist ein großer Erfolg geglückt: Die Hockeyspielerinnen, die erst in der vergangenen Saison in die 2. Verbandsliga aufgestiegen waren, sind glatt durchmarschiert und spielen ab der kommenden Saison in der 1. Verbandsliga. „Die Entwicklung des Teams ist sagenhaft“, sagte HCE-Trainer Nils Stührwohldt. „Zwei Aufstiege in Folge und dazu die beiden Titel unserer Jugendmannschaften zeigen, dass im HC Esslingen nachhaltig gute Arbeit geleistet wird. Das Team ist sehr jung, erfolgssüchtig und lässt nie nach, will immer gewinnen und kämpft bis zur letzten Minute.“

Die Voraussetzungen, die sich das Team geschaffen