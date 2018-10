Anzeige

Untertürkheim - "Ab und zu habe ich mich schon gefreut“, sagte Janusz Gogola nach der 4:17 (1:2, 1:5, 2:5, 0:5) der Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen gegen die WF Spandau 04. Denn die Vorgabe des SSVE-Trainers war vor dem ersten Heimspiel in der A-Gruppe: über jede gelungene Aktion freuen. Mit dem Rekordmeister aus Berlin kam eine unlösbare Aufgabe ins Untertürkheimer Inselbad. Schon von vornherein war das Spiel als verloren abgehakt. Gegen so einen klaren Favoriten hieß es nur: nicht untergehen.

Von Karla Schairer

„Wir konnten keine konstante Leistung über vier Viertel bringen“, sagte Gogola. „Jeder Fehler von uns wurde sofort bestraft.“ Über die ersten zweieinhalb Viertel fand Kapitän Heiko Nossek die Leistung seines Teams „ordentlich. Wir hätten mehr Tore machen können, wenn wir in manchen Situationen cleverer gewesen wären.“ Denn bis kurz nach der Halbzeit gab es für Gogola sowie die Esslinger Spieler und Fans durchaus gelungene Aktionen zu bejubeln. Die Chancen waren auf beiden Seiten groß, doch sowohl der SSWE als auch Spandau scheiterten ein ums andere Mal an Latte, Pfosten oder Torhüter. Ein starkes Spiel machte Youngster Zoran Bozic, der sich nach vier Minuten freischwamm, alleine aufs Tor zukraulte und zum 1:1 ausglich. „Das war erst sein zweiter Einsatz in der Bundesliga und er hat sehr engagiert gespielt“, lobte Gogola den 16-Jährigen. Auch das 2:7 kurz vor Ende des ersten Viertels und das 3:7 zu Beginn des dritten von Valentin Finkes waren sehenswerte Treffer.

Für den SSVE war das Spiel gegen Spandau vor allem ein laut Nossek „gutes Training. Gegen die Besten aus Deutschland zu spielen ist gut für uns. Da sehen wir, wo wir stehen und was wir verbessern können.“ Das sah auch Gogola so, der nun eingehend das Video studieren wird: „Damit können wir arbeiten.“ Eine Sache, die die Esslinger angehen müssen, wusste Nossek gleich nach dem Spiel: „Wir hatten Leichtsinnsfehler im Umschaltspiel, darin sind die Berliner uns arg weit voraus.“