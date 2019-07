BuchholzFelix Schrader und Nils Neumann von der SV 1845 Esslingen überzeugten bei den deutschen Meisterschaften der Rollstuhlfechter in Buchholz. Das SV-Duo kehrte hoch dekoriert mit fünf Medaillen zurück.

Gleich vier Mal platzierte sich Schrader auf dem Podest: Der junge Esslinger startete mit Florett und Degen in den Altersklassen U 23 und Aktive und kämpfte sich jedes Mal weit nach vorne. Bei der U 23 musste sich der U-17-Weltmeister mit dem Florett am Ende lediglich Julius Haupt (PSV Weimar) geschlagen geben und holte verdient Silber. Auch mit dem Degen kämpfte sich Schrader bis in den Finalkampf. Hier unterlag er dem Böblinger Maurice Schmidt