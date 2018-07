AichwaldDie österreichischen Youngster Benjamin Weiss/Patrick Schneider gewannen beide Läufe zur Seitenwagen-DM beim Motocross in Aichwald und holten sich damit den Tagessieg. In der DM Open teilten sich der Franzose Boris Maillard und der Tscheche Filip Neugebauer die Laufsiege, die Tageswertung ging an Neugebauer.

Weiss und Schneider, die bereits die Qualifikation am Samstag dominierten, rückten in der Meisterschaftswertung mit ihren beiden Laufsiegen näher an die Führenden, das belgisch-deutsche Duo Davy Sanders/Andres Haller heran. Die beiden belegten in beiden Läufen jeweils den zweiten Platz. Dritter der Gesamtwertung wurde der Weltmeister