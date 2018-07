Anzeige

Esslingen (fns) - Mit dem PSV Stuttgart wurde den Florettfechtern der SV 1845 Esslingen für die erste Runde des Deutschlandpokals gleich ein ziemlich harter Brocken zugelost. Die Aufgabe erwies sich als zu schwer für die Esslinger, die sich tapfer schlugen, aber am Ende knapp mit 41:45 doch den Kürzeren zogen.

Das von Trainer Ilja Kutsyi gecoachte Esslinger Team trat in eigener Halle in der Besetzung Axel Ganz, Oliver Lechner, Oliver Schweizer und Jörn Ziegler an und bestritt gegen die Stuttgarter einen spannenden Pokalfight.

Die Begegnung zwischen Esslingen und Stuttgart verlief zunächst recht ausgeglichen, kein Team konnte sich in den ersten acht Gefechten einen komfortablen Vorsprung erarbeiten, die Führung wechselte mehrfach. Vor dem abschließenden Gefecht lagen die SV-Fechter knapp mit 39:40 zurück. Die SV-Equipe zeigte Nerven und musste sich am Ende etwas unglücklich mit 41:45 geschlagen geben und schied bereits in der ersten Pokalrunde aus.