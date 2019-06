EsslingenEs ist kurz vor 15 Uhr am Sonntagnachmittag. Die Sonne knallt. Im Esslinger Georgii-Waldstadion am Jägerhaus herrschen fast 30 Grad Celsius. Und dennoch haben an die 500 Zuschauer den Weg auf die Esslinger Höhe gefunden. Der Grund: In wenigen Minuten wird auf dem satten Grün American Football gespielt. Die Esslingen Raccoons (deutsch: Waschbären), wie sich die Football-Abteilung der Turnerschaft Esslingen nennt, empfangen im vierten Spiel ihrer Vereinshistorie die Rettigheim Rhinos.

Auf einmal ertönt bassunterlegte Musik, aus Pyrofackeln steigt roter Rauch auf, auf der Tribüne wird kräftig applaudiert: Die Raccoons – deutlich erkennbar an