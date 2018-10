OstfildernMittwoch, der 3. Oktober. Es ist Tag der Deutschen Einheit. Ein Einheitsgefühl der anderen Art repräsentiert das, was sich vor und im Nellinger Hallenbad abspielt. Sportlerinnen und Sportler mit den verschiedensten körperlichen und geistigen Behinderungen strömen Seite an Seite mit nicht-behinderten Mitmenschen in das Schwimmbad. Sie alle sind für das 3. Inklusive Schwimmfest des TV Nellingen angereist. Hier nehmen sie an einem gemeinsamen Wettkampf teil. „Das ist in unserer Region einzigartig“, sagt Mathias Hinkelmann stolz. Er ist Abteilungsleiter der Schwimmer und Schwimmerinnen des TV Nellingen sowie Organisator des Events.

