WernauNeues Auto – neue Ziele: Nach seiner Premierensaison in der ADAC-TCR-Serie bleibt der Wernauer Nachwuchs-Rennfahrer Max Hesse der Tourenwagen-Rennserie treu. Gemeinsam mit dem Hyundai-Team Engstler möchte der 17-jährige Rookie-Sieger der vergangenen Saison um den Titel mitfahren. Vom Audi steigt Hesse in einen Hyundai i30 N TCR um.

2018 war für Hesse das Debütjahr in der ADAC-TCR-Serie. Der mehrfache Kart-Champion stieg in die Tourenwagen-Rennserie auf und holte sich in einem packenden Duell den Rookie-Titel – die Gesamtwertung beendete er als starker Sechster. „Das war ein wirklich gutes Jahr für mich. Es lief nicht bei allen Rennen