Ein gutes Produkt mit Problemzonen

Der Vereinssport kann nach Meinung der Experten zuversichtlich in die Zukunft schauen, wenn er sich besser aufstellt

Esslingen - Am Ende konnten alle der These zustimmen, die Jürgen Zieger schon zu Anfang aufgestellt hatte. „Der Vereinssport hat sehr wohl eine Zukunft“, sagte Esslingens Oberbürgermeister bei seiner Begrüßung zum „Sporttalk“ der Sportregion Stuttgart zur Zukunft des Sportvereins. Über seinen Zusatz wurde vor 200 Zuhörern in der Sport-Arena des KSV Esslingen in den folgenden zweieinhalb Stunden diskutiert: „Die Frage ist nicht ob, sondern in welchem Rahmen.“