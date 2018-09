Esslingen - Vor drei Jahren traf die Eßlinger Zeitung schon einmal Carina Kröll. Damals sagte die zu der Zeit 12-jährige Turnerin des TSV Berkheim: Ich will 2016 nach Rio. Nun ist 2016. Und Rio ist in greifbare Nähe gerückt, nicht nur zeitlich. Auch sportlich hat Kröll gute Chancen, bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer in Brasilien dabei zu sein.

Kröll ist nun drei Jahre älter. Aus dem Mädchen ist ein Teenager geworden, der ein Leben fern von dem führt, wie es normalerweise Mädchen in ihrem Alter haben. Chillen, Fernsehen, Freunde treffen - Carina Krölls Clique ist die