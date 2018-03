Karlsruhe (pk) - Gleich zum Auftakt der baden-württembergischen Meisterschaften der Leichtathleten in der Europahalle in Karlsruhe gab es in der aktiven Klasse der Männer einen Paukenschlag für den Kreis Esslingen. Der Köngener Denis Bäuerle im Dress der LG Filder und Clemens Silabetzschky vom TV Zell dominierten den 1500-Meter-Lauf. Deutlich vor dem Feld agierten sie und holten sich den Doppelerfolg. Bäuerle gewann nach 3:52,14 Minuten vor Silabetzschky mit 3:52,67 Minuten. Einen Tag später holte sich Silabetzschky noch Rang sechs über 800 Meter nach 1:54,21 Minuten. Bei den Männern zeigte zudem der Vorjahrs-Jugendliche David Hunger (LG